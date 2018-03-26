Міністр закордонних справ України висловив співчуття родинам загиблих у Кемерево

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родинам загиблих унаслідок пожежі в торговому центру "Зимова вишня", що у російському місті Кемерево.

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"Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в Кемерово", – написав Клімкін на своїй сторінці у Twitter.

Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в #Кемерово. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 березня 2018 р.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

За попередніми даними, кількість жертв пожежі сягла 64 осіб.