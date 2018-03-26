Затримали охоронця, який відключив систему оповіщення під час пожежі в ТЦ у Кемерово

Поліція затримала співробітника приватного охоронного підприємства, який при отриманні сигналу про пожежу в кемеровському торговому центру "Зимова вишня", відключив систему оповіщення.

Про це повідомила офіційний представник слідчого комітету Російської Федерації Світлана Петренко, пише РИА Новости.

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"На даний момент затримані і допитані п'ятеро підозрюваних, серед них технічний директор компанії–власник будівлі, орендар приміщення, в якому, імовірно, знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації, співробітник приватного охоронного підприємства, який при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення ", – сказала вона.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

За попередніми даними, кількість жертв пожежі сягла 64 осіб.