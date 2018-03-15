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Министр из КНДР вскоре посетит страну Европы

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Ли Ён Хо
Ли Ён Хо / Соцсети

15-16 марта в Швеции состоятся переговоры между министром иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо и его шведским коллегой Марготом Валльстрёмом.

Соответствующее сообщение обнародовало МИД Швеции, передают западные информационные ресурсы.

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"Переговоры коснутся ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, которая является одной из главных тем, обсуждаемых Совбезом ООН. Совбез ООН подчеркивал необходимость интенсивных дипломатических усилий для выработки мирного решения конфликта. Швеция полностью поддерживает резолюции Совбеза ООН. Цель визита председателя северокорейского МИД – внести свой вклад в эффективное выполнение этих резолюций", – отмечается в заявлении.

Добавим, что Швеция имеет собственное посольство в Пхеньяне, которое представляет также интересы США в КНДР, зато Северная Корея и США не имеют дипломатических отношений и с начала 50-х годов формально находятся в состоянии войны.

"Стороны также обсудят роль Швеции, которая заключается в посредничестве между КНДР и США накануне саммита двух стран, который может произойти этой весной", – подчеркивают в шведском МИД.

По информации мировых СМИ, МИД Китая сообщило, что Ли Ён Хо транзитом проехал через китайскую столицу, направляясь в Стокгольм.

Также сообщается, что в состав делегации северокорейского министра вошел заместитель директора департамента Северной Америки МИД КНДР Чхэ Ган Иль.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая должна состояться до мая 2018 года.

Теги: Новости политики Новости США Европа КНДР Швеция
Источник: 24 Канал
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