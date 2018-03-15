21:54
15 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
  • неділя
    -8°C -19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Напалм Терези Мей. Дагестан проти Путіна
Вєсті Кремля
08:51, сьогодні
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Міністр з КНДР незабаром відвідає країну Європи

145 Читать новость на русском
Лі Йон Хо
Лі Йон Хо / Соцмережі

15-16 березня у Швеції відбудуться переговори між міністром закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо та його шведським колегою Маргот Вальстрьом.

Відповідне повідомлення оприлюднило МЗС Швеції, передають західній інформаційні ресурси.

Читайте також: Крига скресла: Трамп заявив про можливий прогрес щодо переговорів із КНДР

"Переговори торкнуться ситуації з безпекою на Корейському півострові, яка є однією з головних тем, обговорюваних Радбезом ООН. Радбез ООН підкреслював необхідність інтенсивних дипломатичних зусиль для вироблення мирного вирішення конфлікту. Швеція повністю підтримує резолюції Радбезу ООН. Мета візиту голови північнокорейського МЗС — зробити свій внесок у ефективне виконання цих резолюцій", — зазначається у заяві.

Додамо, що Швеція має власне посольство у Пхеньяні, яке представляє також інтереси США в КНДР, натомість Північна Корея та Сполучені Штати не мають дипломатичних взаємин і з початку 50-х років формально перебувають у стані війни.

"Сторони також обговорять роль Швеції, яка полягає в посередництві між КНДР і США напередодні саміту двох країн, який може відбутися цієї весни", — підкреслюють у шведському МЗС.

За інформацією світових ЗМІ, МЗС Китаю сповістив, що Лі Йон Хо транзитом проїхав через китайську столицю, прямуючи в Стокгольм.

Також повідомляється, що до складу делегації північнокорейського міністра увійшов заступник директора департаменту Північної Америки МЗС КНДР Чхе Ган Іль.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, яка має відбутися до травня 2018 року.

Теги: Новини політики Новини США Європа КНДР Швеція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
сьогодні, 20:01 Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
Борис Немировський 1094
Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
сьогодні, 19:01 Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
Яніна Ткачук 852
Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
сьогодні, 18:00 Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
Соломія Ніколайчук 6156
Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
сьогодні, 16:54 Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
Блог Медіа 464
Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
сьогодні, 16:01 Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
Інна Жолобович 5054
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук