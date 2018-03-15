Міністр з КНДР незабаром відвідає країну Європи

15-16 березня у Швеції відбудуться переговори між міністром закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо та його шведським колегою Маргот Вальстрьом.

Відповідне повідомлення оприлюднило МЗС Швеції, передають західній інформаційні ресурси.

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"Переговори торкнуться ситуації з безпекою на Корейському півострові, яка є однією з головних тем, обговорюваних Радбезом ООН. Радбез ООН підкреслював необхідність інтенсивних дипломатичних зусиль для вироблення мирного вирішення конфлікту. Швеція повністю підтримує резолюції Радбезу ООН. Мета візиту голови північнокорейського МЗС — зробити свій внесок у ефективне виконання цих резолюцій", — зазначається у заяві.

Додамо, що Швеція має власне посольство у Пхеньяні, яке представляє також інтереси США в КНДР, натомість Північна Корея та Сполучені Штати не мають дипломатичних взаємин і з початку 50-х років формально перебувають у стані війни.

"Сторони також обговорять роль Швеції, яка полягає в посередництві між КНДР і США напередодні саміту двох країн, який може відбутися цієї весни", — підкреслюють у шведському МЗС.

За інформацією світових ЗМІ, МЗС Китаю сповістив, що Лі Йон Хо транзитом проїхав через китайську столицю, прямуючи в Стокгольм.

Також повідомляється, що до складу делегації північнокорейського міністра увійшов заступник директора департаменту Північної Америки МЗС КНДР Чхе Ган Іль.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, яка має відбутися до травня 2018 року.