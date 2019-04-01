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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Министр юстиции напомнил о необходимости повторного изменения места голосования

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      Как изменить место голосования
      Как изменить место голосования / Фото из открытых источников

      Павел Петренко напомнил о том, что перед вторым туром выборов Президента Украинской голосующих не по месту прописки нужно обратиться в центры регистрации для получения соответствующей справки.

      В своем Twitter министр подчеркнул, что избирателям нужно будет подтвердить свое новое место голосования не позже.

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      Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за 5 дней, вам нужно будет еще раз обратиться к соответствующим центров регистрации и подтвердить свое новое место голосования,
      – написал Петренко.

      Он также выразил надежду, что во втором туре выборов Президента Украины примут участие еще больше людей и подчеркнул, что задача государства – дать возможность гражданам проголосовать с максимальным комфортом.

      Как изменить место голосования

      Во-первых, необходимо иметь документы, подтверждающие эту необходимость.

      Например, если вы студент, то нужно принести в ДРВ паспорт и справку с места учебы. Если работник в командировке, то паспорт и справку с места работы, а если житель без регистрации, то паспорт и документ о праве собственности или аренды жилья.

      Далее вам нужно обратиться в отдел Государственного реестра избирателей, написать соответствующее заявление и выбрать удобный участок для голосования. При этом необходимо предоставить документ, подтверждающий причину изменения места голосования. Вы получите удостоверение с которым нужно будет прийти на избирательный участок и проголосовать.

      Смотрите видео, как прошли президентские выборы 2019

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство юстиции Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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