Министр юстиции напомнил о необходимости повторного изменения места голосования

Павел Петренко напомнил о том, что перед вторым туром выборов Президента Украинской голосующих не по месту прописки нужно обратиться в центры регистрации для получения соответствующей справки.

В своем Twitter министр подчеркнул, что избирателям нужно будет подтвердить свое новое место голосования не позже.

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Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за 5 дней, вам нужно будет еще раз обратиться к соответствующим центров регистрации и подтвердить свое новое место голосования,

– написал Петренко.

Он также выразил надежду, что во втором туре выборов Президента Украины примут участие еще больше людей и подчеркнул, что задача государства – дать возможность гражданам проголосовать с максимальным комфортом.

Дуже важливо!



Звертаюсь до всіх, хто голосує не за місцем реєстрації. Перед другим туром, не пізніше, ніж за 5 днів, вам потрібно буде ще раз звернутись до відповідних центрів реєстрації та підтвердити своє нове місце голосування.#ЯМаюПравоГолосу #ПРЯМА_МОВА pic.twitter.com/87ZgreAqTh — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 31 березня 2019 р.

Как изменить место голосования

Во-первых, необходимо иметь документы, подтверждающие эту необходимость.

Например, если вы студент, то нужно принести в ДРВ паспорт и справку с места учебы. Если работник в командировке, то паспорт и справку с места работы, а если житель без регистрации, то паспорт и документ о праве собственности или аренды жилья.

Далее вам нужно обратиться в отдел Государственного реестра избирателей, написать соответствующее заявление и выбрать удобный участок для голосования. При этом необходимо предоставить документ, подтверждающий причину изменения места голосования. Вы получите удостоверение с которым нужно будет прийти на избирательный участок и проголосовать.

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