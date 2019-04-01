Міністр юстиції нагадав про необхідність повторної зміни місця голосування перед другим туром

Павло Петренко нагадав про те, що перед другим туром виборів Президента українцям, що голосують не за місцем прописки потрібно звернутися в центри реєстрації для отримання відповідної довідки.

У своєму Twitter міністр наголосив, що виборцям потрібно буде підтвердити своє нове місце голосування не пізніше.

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Звертаюсь до всіх, хто голосує не за місцем реєстрації. Перед другим туром, не пізніше, ніж за 5 днів, вам потрібно буде ще раз звернутись до відповідних центрів реєстрації та підтвердити своє нове місце голосування,

– написав Петренко.

Він також висловив сподівання, що у другому турі виборів Президента України візьмуть участь ще більше людей та наголосив, що завдання держави – дати можливість громадянам проголосувати з максимальним комфортом.

Дуже важливо!



Звертаюсь до всіх, хто голосує не за місцем реєстрації. Перед другим туром, не пізніше, ніж за 5 днів, вам потрібно буде ще раз звернутись до відповідних центрів реєстрації та підтвердити своє нове місце голосування.#ЯМаюПравоГолосу #ПРЯМА_МОВА pic.twitter.com/87ZgreAqTh — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 31 березня 2019 р.

Як змінити місце голосування

По-перше, необхідно мати документи, які підтверджують цю необхідність.

Наприклад, якщо ви студент, то маєте принести у ДРВ паспорт і довідку з місця навчання. Якщо працівник у відрядженні, то паспорт і довідку з місця роботи, а якщо мешканець без реєстрації, то паспорт і документ про право власності чи оренди житла.

Далі вам потрібно звернутися до відділу Державного реєстру виборців, та написати відповідну заяву й обрати зручну дільницю для голосування. При цьому необхідно надати документ, який підтверджує причину зміни місця голосування. Ви отримаєте посвідчення з яким потрібно буде прийти на виборчу дільницю та проголосувати.

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