Министр юстиции не знает, сколько заключенных находятся в украинских тюрьмах

За всю историю Украины никто не реформировал систему СИЗО и тюрем, происходили только косметические изменения. Поэтому сейчас эта система находится в абсолютно разваленном слабо контролируемом состоянии.

"Система немного похожа на феодально-вассальную, с непонятным подчинением, инструментами, отчетностью. Мы, например, точно не можем сказать, сколько в тюрьмах находится заключенных", – рассказал в интервью LB.ua министр юстиции Денис Малюська.

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Подсчеты колеблются. Известно только, что количество заключенных в Украине составляет около 54-55 тысяч человек, включая тех, кто находится в СИЗО. Однако точных данных нет и реестр полноценно не функционирует.

"Конечно, можно прийти в каждое учреждение, выяснить, сколько людей там находится. Но это скорее свидетельство того, что нет оперативного контроля. И для упорядочения системы нужно будет приложить значительные усилия", – сказал глава Минюста.

Кроме того, системе тюрем и СИЗО постоянно не хватает средств. Денег не хватает даже на какие-то банальные вещи, не говоря о существенных серьезных реформах, подчеркнул Малюська.

Министр также не смог четко ответить на вопрос о том, сколько денег выделяется на одного осужденного.

"Можно посчитать. Бюджет пенитенциарки составляет чуть более 6 миллиардов гривен. Разделить на 55 тысяч осужденных ... Но это общая сумма, включающая содержание, лечение, оплату труда админперсонала т.д.", – рассказал министр юстиции.

Денис Малюська возглавил Министерство юстиции только в конце августа 2019 года. Узнайте, чем министр занимался до назначения на должность.