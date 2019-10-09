20:08
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, сегодня
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Министр юстиции не знает, сколько заключенных находятся в украинских тюрьмах

      14 Читати новину українською
      СИЗО в Черновцах
      СИЗО в Черновцах / shpalta.media

      За всю историю Украины никто не реформировал систему СИЗО и тюрем, происходили только косметические изменения. Поэтому сейчас эта система находится в абсолютно разваленном слабо контролируемом состоянии.

      "Система немного похожа на феодально-вассальную, с непонятным подчинением, инструментами, отчетностью. Мы, например, точно не можем сказать, сколько в тюрьмах находится заключенных", – рассказал в интервью LB.ua министр юстиции Денис Малюська.

      Читайте также: Камеры в плесени, заключенные спят по очереди, их бьют: какие нарушения нашли в Киевском СИЗО

      Подсчеты колеблются. Известно только, что количество заключенных в Украине составляет около 54-55 тысяч человек, включая тех, кто находится в СИЗО. Однако точных данных нет и реестр полноценно не функционирует.

      "Конечно, можно прийти в каждое учреждение, выяснить, сколько людей там находится. Но это скорее свидетельство того, что нет оперативного контроля. И для упорядочения системы нужно будет приложить значительные усилия", – сказал глава Минюста.

      Кроме того, системе тюрем и СИЗО постоянно не хватает средств. Денег не хватает даже на какие-то банальные вещи, не говоря о существенных серьезных реформах, подчеркнул Малюська.

      Министр также не смог четко ответить на вопрос о том, сколько денег выделяется на одного осужденного.

      "Можно посчитать. Бюджет пенитенциарки составляет чуть более 6 миллиардов гривен. Разделить на 55 тысяч осужденных ... Но это общая сумма, включающая содержание, лечение, оплату труда админперсонала т.д.", – рассказал министр юстиции.

      Денис Малюська возглавил Министерство юстиции только в конце августа 2019 года. Узнайте, чем министр занимался до назначения на должность.

      blog_ava
      Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
      сегодня
      3187
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство юстиции СІЗО Криминальные новости Денис Малюська
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Водительские права по-новому: как хотят изменить порядок получения удостоверений
      сегодня , 19:02 Водительские права по-новому: как хотят изменить порядок получения удостоверений
      167
      Об увольнении узнала из Facebook, – экс-глава ГРС Ляпина
      сегодня , 18:17 Об увольнении узнала из Facebook, – экс-глава ГРС Ляпина
      Ірина Поліщук 148
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      164
      Костюмы, памятная монета и сотрудничество брендов: премьера "Захара Беркута" во Львове
      сегодня , 18:15 Костюмы, памятная монета и сотрудничество брендов: премьера "Захара Беркута" во Львове
      Уляна Журба 28
      Отвод украинских войск на Донбассе неприемлем, – искреннее интервью с морпехом 503 батальона
      сегодня , 17:17 Отвод украинских войск на Донбассе неприемлем, – искреннее интервью с морпехом 503 батальона
      Катерина Петренко 481
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук