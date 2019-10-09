Міністр юстиції не знає, скільки в’язнів перебувають в українських тюрмах

За всю історію України ніхто не реформував систему СІЗО та в’язниць, відбувалися тільки косметичні зміни. Тож зараз ця система перебуває в абсолютно розваленому слабко контрольованому стані.

"Система трохи схожа на феодально-васальну, з незрозумілим підпорядкуванням, інструментами, звітністю. Ми, наприклад, точно не можемо сказати, скільки в тюрмах перебуває ув’язнених", – розповів в інтерв’ю LB.ua міністр юстиції Денис Малюська.

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Підрахунки коливаються. Відомо тільки, що кількість ув'язнених в Україні сягає близько 54-55 тисяч осіб, включно з тими, хто перебуває в СІЗО. Проте точних даних немає і реєстр повноцінно не функціонує.

"Звісно, можна прийти в кожну установу, з’ясувати, скільки людей там перебуває. Але це радше свідчення того, що немає оперативного контролю. І для впорядкування системи потрібно буде докласти значних зусиль", – сказав глава Мін’юсту.

Крім того, системі в’язниць і СІЗО постійно бракує коштів. Грошей не вистачає навіть на якісь банальні речі, не кажучи про суттєві серйозні реформи, наголосив Малюська.

Міністр також не зміг чітко відповісти на запитання про те, скільки грошей виділяється на одного засудженого.

"Можна порахувати. Бюджет пенітенціарки становить трохи більше 6 мільярдів гривень. Розділити на 55 тисяч засуджених… Але це загальна сума, що включає утримання, лікування, оплату праці адмінперсоналу тощо", – розповів міністр юстиції.

Денис Малюська очолив Міністерство юстиції лише в кінці серпня 2019 року. Дізнайтеся, чим міністр займався до призначення на посаду.