Министр юстиции Турции сказал, когда закончится чрезвычайное положение

Министр юстиции Турции сказал, что за несколько дней в Турции прекратит действие чрезвычайного положения. Ввели его после неудачной попытки путча 16 июля 2016 года.

Об этом сообщает Anadolu.

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В Турции уже семь раз на три месяца продолжали его действие. И закончится срок чрезвычайного положения в ночь на четверг, 19 июля.

Чрезвычайное положение закончится, но будет продолжаться самая устойчивая и решительная борьба против всех видов терроризма, в частности террористической организации Фетуллаха,

– сказал министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Стамбуле состоялась попытка захвата власти. Группа военных пыталась сбросить правительство, однако их восстание подавили. В воскресенье, 17 июля, турецкая власть заявила, что практически все участники попытки военного переворота задержаны, контроль над страной восстановлен.



Количество жертв попытки переворота в Турции достигло 240 человек. Кроме того, погибли 104 участника попытки государственного переворота.