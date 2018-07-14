Украинское посольство обратилось в прокуратуру Турции по делу избиения украинского туриста
После того, как в турецкой больнице умер турист из Украины, который несколько дней назад впал в кому после драки с россиянином, украинское посольство обратилось в турецкую прокуратуру.
Об этом Громадскому радио сообщил глава консульской службы Василий Кирилич.
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"Посольство обратилось в прокуратуру с ходатайством сообщить о ходе расследования дела", – сказал он.
Василий Кирилич добавил, что подозреваемому запрещено покидать территорию Турции.
Напомним, 57-летний гражданин Украины умер в одной из больниц Турции. Он неделю пролежал в коме после того, как его избил турист из России. Житель Запорожья Андрей Сова получил тяжелые травмы. Его госпитализировали из Ganita holiday village, что в турецком городе Аланья. Мужчину без сознания доставили в больницу и неделю он находился в коме. 14 июля стало известно, что так и не приходя в сознание, он умер.
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