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Украинское посольство обратилось в прокуратуру Турции по делу избиения украинского туриста

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Украинское посольство обратилось в прокуратуру Турции по делу избиения украинского туриста
Украинское посольство обратилось в прокуратуру Турции по делу избиения украинского туриста / qha.com.ua

После того, как в турецкой больнице умер турист из Украины, который несколько дней назад впал в кому после драки с россиянином, украинское посольство обратилось в турецкую прокуратуру.

Об этом Громадскому радио сообщил глава консульской службы Василий Кирилич.

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"Посольство обратилось в прокуратуру с ходатайством сообщить о ходе расследования дела", – сказал он.

Василий Кирилич добавил, что подозреваемому запрещено покидать территорию Турции.

Напомним, 57-летний гражданин Украины умер в одной из больниц Турции. Он неделю пролежал в коме после того, как его избил турист из России. Житель Запорожья Андрей Сова получил тяжелые травмы. Его госпитализировали из Ganita holiday village, что в турецком городе Аланья. Мужчину без сознания доставили в больницу и неделю он находился в коме. 14 июля стало известно, что так и не приходя в сознание, он умер.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Турции
Источник: 24 Канал
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