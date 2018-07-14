Українське посольство звернулося до прокуратури Туреччини у справі побиття українського туриста
Після того, як у турецькій лікарні помер турист з України, який кілька днів тому впав у кому після бійки з росіянином, українське посольство звернулося до турецької прокуратури.
Про це Громадському радіо повідомив голова консульської служби Василь Кирилич.
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"Посольство звернулося до прокуратури з клопотанням повідомити про хід розслідування справи", – сказав він.
Василь Кирилич додав, що підозрюваному заборонено залишати територію Туреччини.
Нагадаємо, 57-річний громадянин України помер в одній з лікарень Туреччини. Він тиждень пролежав у комі після того, як його побив турист із Росії. Житель Запоріжжя Андрій Сова отримав важкі травми. Його госпіталізували з Ganita holiday village, що в турецькому місті Аланья. Непритомного чоловіка доставили в лікарню і тиждень він перебував у комі. 14 липня стало відомо, що так і не приходячи до тями, він помер.