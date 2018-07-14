У Туреччині помер українець, який тиждень лежав у комі після бійки з росіянином

57-річний громадянин України помер в одній з лікарень Туреччини. Він тиждень пролежав у комі після того, як його побив турист із Росії.

7 липня в українця стався конфлікт із громадянином Росії.

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57-річний житель Запоріжжя Андрій Сова отримав важкі травми. Його госпіталізували з Ganita holiday village, що в турецькому місті Аланья. Непритомного чоловіка доставили в лікарню і тиждень він перебував у комі.

14 липня стало відомо, що так і не приходячи до тями, він помер.

Як пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на запорізьке туристичне агентство "Ліга-Тур-Сервіс" чоловік помер приблизно о 10 ранку в суботу.

Цю інформацію підтвердили родичі потерпілого.

Вдень у суботу у Запорізькому аеропорту готувалися прийняти літак санавіації з Анталії з потерпілим українським туристом, проте за кілька годин до вильоту рейс скасували.

Раніше з'явилась інформація, що конфлікт між громадянином України та 30-річним туристом з Росії стався під час перегляду матчу ЧС з футболу Хорватія – Росія.

За словами родичів потерпілого українця, турецька поліція лише оштрафувала росіянина на 800 доларів і він спокійно відправився додому.