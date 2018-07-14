В Турции умер украинец, который неделю лежал в коме после драки с россиянином

57-летний гражданин Украины умер в одной из больниц Турции. Он неделю пролежал в коме после того, как его избил турист из России.

7 июля, у украинца произошел конфликт с гражданином России.

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57-летний житель Запорожья Андрей Сова получил тяжелые травмы. Его госпитализировали из Ganita holiday village, что в турецком городе Аланья. Без сознания доставили в больницу и неделю он находился в коме.

14 июля стало известно, что так и не приходя в сознание, он скончался.

Как пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на запорожское туристическое агентство "Лига-Тур-Сервис" мужчина умер примерно в 10 утра в субботу.

Эту информацию подтвердили родственники потерпевшего.

Днем в субботу в Запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Анталии с потерпевшим украинским туристом, однако за несколько часов до вылета рейс отменили.

Ранее появилась информация, что конфликт между гражданином Украины и 30-летним туристом из России произошел во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – Россия.

По словам родственников пострадавшего украинца, турецкая полиция только оштрафовала россиянина на 800 долларов и он спокойно отправился домой.