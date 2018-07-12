В Турции после конфликта с россиянином украинец 5 суток лежит в коме

Медики и Министерство иностранных дел прилагает много усилий, чтобы спасти жизнь украинца, который после столкновения с гражданином России в турецком отеле находится в коме.

Об этом "Украинской правде" рассказал заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Читайте также: Более полутысячи украинских туристов, которые застряли в Турции, вернулись домой

По его словам, консул о ситуации узнал от жены потерпевшего. Она рассказала, что конфликтная ситуация между гражданином России и гражданином Украины Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой.

Мужчина с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг был госпитализирован в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Сейчас мужчина находится в коме, в сознание не приходил.

По информации туроператора, на место прибыла полиция, они провели расследование, опросили свидетелей и возбудили уголовное дело.

Читайте также: Конфликт в центре Одессы закончился стрельбой

"Интерфакс-Украина" сообщает, что трагическое событие произошло на второй день после прилета украинцев на отдых. Отмечается, что россиянин пришел из соседнего отеля и избил 57-летнего жителя Запорожья Сову. Как отмечается, в крови пострадавшего было обнаружено большое содержание алкоголя, поэтому страховая компания признала этот случай не страховым и отказалась осуществлять оплату.

Кирилич сообщил УП, что у жены пострадавшего нет средств на оплату медуслуг и транспортировки мужа домой. Также добавил, что посольство Украины в Турции постоянно поддерживает контакт с женщиной, туроператором, страховой компанией и руководством больницы.

Мы обратились в компетентные органы Турции относительно предоставления документов по делу,

– сказал Кирилич.

Также провели переговоры со страховой компанией потерпевшего по поиску альтернативных путей решения проблемы покрытия расходов на лечение и транспортировку. Но они не нашли поддержки по этому вопросу.

МИД провел переговоры с работодателем пострадавшего "Запорожской колейной машинной станцией" Приднепровской филиала ПАО "Укрзализныця" и страховой компанией по месту работы пострадавшего для урегулирования ситуации по защите прав гражданина Украины.

Кирилич подчеркнул, что Посольство держит ситуацию на контроле, состояние гражданина Украины остается тяжелым.