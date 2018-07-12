17:57
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Брежнєвські брови у Путіна. Безцінний Шнуров
Вєсті Кремля
20:58, 11 липня
Вєсті.UA. Тренд хорватських футболістів. Пристрасті з "Інтером"
Вєсті.UA
20:13, 11 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Туреччині після конфлікту з росіянином українець 5 діб лежить у комі

1018 Читать новость на русском
У Туреччині після конфлікту з росіянином українець 5 діб лежить у комі
У Туреччині після конфлікту з росіянином українець 5 діб лежить у комі / Фото з відкритих джерел

Медики та Міністерство закордонних справ докладає багато зусиль, аби врятувати життя українця, який після сутички з громадянином Росії у турецькому готелі перебуває у комі.

Про це "Українській правді" розповів заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Читайте також: Понад півтисячі українських туристів, які застрягли в Туреччині, повернулися додому

За його словами, консул про ситуацію довідався від дружини потерпілого. Вона розповіла, що конфліктна ситуація між громадянином Росії та громадянином України Андрієм Совою сталася 7 липня. У результаті конфлікту українець упав і вдарився головою.

Чоловіка з черепно-мозковою травмою і крововиливом у мозок госпіталізували до приватної лікарні, де медики прийняли рішення про термінову операцію. Нині чоловік перебуває у комі, до тями не приходив.

За інформацією туроператора, на місце прибула поліція, вони провели розслідування, опитали свідків та порушили кримінальну справу.

Читайте також: Конфлікт у центрі Одеси закінчився стріляниною

"Інтерфакс-Україна" повідомляє, що трагічна подія сталася на другий день після прильоту українців на відпочинок. Зазначається, що росіянин прийшов з сусіднього готелю і побив 57-річного жителя Запоріжжя Сову. Як зазначається, у крові постраждалого було виявлено великий вміст алкоголю, тому страхова компанія визнала цей випадок не страховим і відмовилась здійснювати оплату.

Кирилич повідомив УП, що у дружини постраждалого немає коштів на оплату медпослуг та транспортування чоловіка додому. Також додав, що посольство України у Туреччині постійно підтримує контакт із жінкою, туроператором, страховою компанією та керівництвом лікарні.

Ми звернулися до компетентних органів Туреччини щодо надання документів у справі,
– сказав Кирилич.

Також провели переговори зі страховою компанією потерпілого щодо пошуку альтернативних шляхів вирішення проблеми покриття витрат на лікування і транспортування. Але вони не знайшли підтримки з цього питання.

МЗС провело переговори з роботодавцем постраждалого "Запорізькою колійною машинною станцією" Придніпровської філії ПАТ "Укрзалізниця" та страховою компанією за місцем праці постраждалого для врегулювання ситуації із захисту прав громадянина України.

Кирилич наголосив, що Посольство тримає ситуацію на контролі, стан громадянина України залишається важким.

Теги: Новини України відпочинок Новини Запоріжжя Новини Туреччини Сутички
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
сьогодні, 17:02 Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
Блог Соцмережі 548
Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
сьогодні, 16:00 Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
12801
Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
10 липня, 19:00 Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
1550
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Вида и Вуко затянули удавку на шее путинского режима
сьогодні, 15:01 Вида и Вуко затянули удавку на шее путинского режима
Андрій Воропаєв 1898
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
У Сумах чоловік відкрив вогонь по людях у магазині: є поранені
14 січня , 10:57
Службовий пес блискавично знайшов зниклого хлопчика у Краматорську
 3 квітня , 08:23
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук