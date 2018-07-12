У Туреччині після конфлікту з росіянином українець 5 діб лежить у комі

Медики та Міністерство закордонних справ докладає багато зусиль, аби врятувати життя українця, який після сутички з громадянином Росії у турецькому готелі перебуває у комі.

Про це "Українській правді" розповів заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

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За його словами, консул про ситуацію довідався від дружини потерпілого. Вона розповіла, що конфліктна ситуація між громадянином Росії та громадянином України Андрієм Совою сталася 7 липня. У результаті конфлікту українець упав і вдарився головою.

Чоловіка з черепно-мозковою травмою і крововиливом у мозок госпіталізували до приватної лікарні, де медики прийняли рішення про термінову операцію. Нині чоловік перебуває у комі, до тями не приходив.

За інформацією туроператора, на місце прибула поліція, вони провели розслідування, опитали свідків та порушили кримінальну справу.

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"Інтерфакс-Україна" повідомляє, що трагічна подія сталася на другий день після прильоту українців на відпочинок. Зазначається, що росіянин прийшов з сусіднього готелю і побив 57-річного жителя Запоріжжя Сову. Як зазначається, у крові постраждалого було виявлено великий вміст алкоголю, тому страхова компанія визнала цей випадок не страховим і відмовилась здійснювати оплату.

Кирилич повідомив УП, що у дружини постраждалого немає коштів на оплату медпослуг та транспортування чоловіка додому. Також додав, що посольство України у Туреччині постійно підтримує контакт із жінкою, туроператором, страховою компанією та керівництвом лікарні.

Ми звернулися до компетентних органів Туреччини щодо надання документів у справі,

– сказав Кирилич.

Також провели переговори зі страховою компанією потерпілого щодо пошуку альтернативних шляхів вирішення проблеми покриття витрат на лікування і транспортування. Але вони не знайшли підтримки з цього питання.

МЗС провело переговори з роботодавцем постраждалого "Запорізькою колійною машинною станцією" Придніпровської філії ПАТ "Укрзалізниця" та страховою компанією за місцем праці постраждалого для врегулювання ситуації із захисту прав громадянина України.

Кирилич наголосив, що Посольство тримає ситуацію на контролі, стан громадянина України залишається важким.