Міністр юстиції Туреччини сказав, коли закінчиться надзвичайний стан

Міністр юстиції Туреччини сказав, що за кілька днів у Туреччині припинить дію надзвичайний стан. Запровадили його після невдалої спроби путчу 16 липня 2016 року.

Про це повідомляє Anadolu.

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У Туреччині вже сім разів на три місяці продовжували його дію. І закінчиться термін надзвичайного стану в ніч на четвер, 19 липня.

Надзвичайний стан закінчиться, але буде продовжуватися найстійкіша і найрішучіша боротьба проти усіх видів тероризму, зокрема терористичної організації Фетуллаха,

– сказав міністр юстиції Туреччини Абдулхаміт Гюль.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня 2016 року в Стамбулі відбулася спроба захоплення влади. Група військових намагалася скинути уряд, проте їхнє повстання придушили. У неділю, 17 липня, турецька влада заявила, що практично всі учасники спроби військового перевороту затримані, контроль над країною відновлений.



Кількість жертв спроби перевороту в Туреччині досягла 240 осіб. Крім того, загинули 104 учасники спроби державного перевороту.