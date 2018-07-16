Міністр юстиції Туреччини сказав, коли закінчиться надзвичайний стан
Міністр юстиції Туреччини сказав, що за кілька днів у Туреччині припинить дію надзвичайний стан. Запровадили його після невдалої спроби путчу 16 липня 2016 року.
Про це повідомляє Anadolu.
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У Туреччині вже сім разів на три місяці продовжували його дію. І закінчиться термін надзвичайного стану в ніч на четвер, 19 липня.
Надзвичайний стан закінчиться, але буде продовжуватися найстійкіша і найрішучіша боротьба проти усіх видів тероризму, зокрема терористичної організації Фетуллаха,
– сказав міністр юстиції Туреччини Абдулхаміт Гюль.
Нагадаємо, у ніч на 16 липня 2016 року в Стамбулі відбулася спроба захоплення влади. Група військових намагалася скинути уряд, проте їхнє повстання придушили. У неділю, 17 липня, турецька влада заявила, що практично всі учасники спроби військового перевороту затримані, контроль над країною відновлений.
Кількість жертв спроби перевороту в Туреччині досягла 240 осіб. Крім того, загинули 104 учасники спроби державного перевороту.