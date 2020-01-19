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      Министр Малюська без предупреждения приехала в Лукьяновское СИЗО: результат проверки

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      Министр юстиции Малюска посетил Лукьяновское СИЗО / Коллаж 24 канала

      Министр юстиции Денис Малюська 19 января без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО, в котором накануне обнаружили ряд шокирующих нарушений. Чиновника также поразили условия содержания заключенных, и он поручил как можно быстрее разработать четкие правила размещения людей.

      В Лукьяновское СИЗО министр юстиции приехал в обед со своим заместителем Виталием Василиком.

      Интересно: В Украине могут появиться платные СИЗО-"гостинице", – Малюська

      Что больше всего поразило Малюську:

      • Большая концентрация людей, которых удерживают в СИЗО слишком долго.

      Министр отметил, что некоторые из заключенных провели в СИЗО по 3 года и больше. Это несмотря на то, что в отношении этих людей нет приговора суда и юридически они не виновны в совершении преступления.


      Переполненные камеры в Лукьяновском СИЗО / фото из фейсбука Дениса Малюськи

      • Отсутствие четкого и понятного алгоритма распределения по камерам.

      Условия в зданиях и камерах СИЗО разные. Более того, камеры в плачевном состоянии наполнены полностью, при этом камеры существенно лучшего уровня часто пустые. Поручил немедленно разработать четкие и понятные правила размещения заключенных,
      – подчеркнул министр.


      Нормальные помещения в Лукьяновском СИЗО пустуют / фото из фб Дениса Малюськи

      • Сырость в СИЗО.

      Малюська обратил внимание на необходимость немедленного улучшения вентиляции в зданиях СИЗО, где сырость просто разрушает стены.


      Сырость в Лукьяновском СИЗО / фото из фейсбука Дениса Малюськи

      ​Узнайте больше: Мы закроем треть тюрем в Украине, – министр юстиции Малюська

      • Неэффективное отопление.

      После проверки чиновник отметил, что СИЗО отапливается, поэтому в помещениях тепло. Однако в Следственном изоляторе отапливают даже заброшенное и неиспользуемое здание с разбитыми окнами, которое получило повреждения во время пожара. Малюська поручил прекратить его отопление, чтобы не тратить ресурсы.

      Министр добавил, что это заброшенное здание в этом году планируют капитально отремонтировать и сделать образцовым объектом.


      Условия в Лукьяновском СИЗО / фото из фейсбука Дениса Малюськи

       

      Почему возник скандал с условиями содержания в Киевском СИЗО? Мониторинговая группа Секретариата уполномоченного Рады по правам человека накануне провела проверку в Киевском СИЗО и выявила ряд крупных нарушений.

      Большинство камер, где живут удерживаемые, не имеют освещения, с чрезмерно зарешеченными окнами и влажными стенами. Некоторые из помещений – вообще без окон и отопления, из-за чего заключенные закрывали оконные рамы одеялами и спали в верхней одежде. При этом в новом корпусе СИЗО пустуют камеры в образцовом состоянии.

      Кроме того, в СИЗО обнаружили много нарушений по медицинскому обследованию и лечению удерживаемых.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости политики СІЗО Министерство юстиции Денис Малюська
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