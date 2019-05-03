Министр обороны прокомментировал слова Коломойского о "гражданской войне"

Игорь Коломойский дал интервью журналистам из программы "Наши деньги". По его мнению, в стране происходит внутренняя гражданская война, которая не распространилась на всю территорию Украины. Степан Полторак уже отреагировал на слова олигарха.

Министр обороны Степан Полторак в интервью телеканалу "Прямой" сказал, что он удивлен словам олигарха.

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Полторак отметил, что он бы не хотел давать оценку Коломойскому, потому что "с начала агрессии России против Украины он очень много помогал Вооруженным силам".

Но я, честно говоря, был удивлен. Потому что я думал, что в Украине нет ни одного человека, который бы так думала,

– отметил министр обороны.

Степан Полторак подчеркнул, что цивилизованный мир понимает, что на Донбассе украинские военные противостоят агрессору.

Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что Российская Федерация в 2014 году совершила агрессию против Украины,

– добавил министр.

В свою очередь, Игорь Коломойский считает, что "внутренняя гражданская война" имеет "горячую фазу" на Донбассе и "холодную фазу" на других территориях страны.

Сколько военных и мирных жителей погибли на Донбассе за 5 лет?С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Однако, жертвами конфликта стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, с начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.



Оккупированные Россией территории на Донбассе