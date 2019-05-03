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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Міністр оборони прокоментував слова Коломойського про "громадянську війну"

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      Міністр оборони прокоментував слова Коломойського про "громадянську війну"
      Міністр оборони прокоментував слова Коломойського про "громадянську війну" / mil.gov.ua

      Ігор Коломойський дав інтерв'ю журналістам з програми "Наші гроші". На його думку, в країні відбувається внутрішня громадянська війна, яка не поширилася на всю територію України. Степан Полторак уже відреагував на слова олігарха.

      Міністр оборони Степан Полторак в інтерв’ю телеканалу "Прямий" сказав, що він здивований словами олігарха.

      Читайте також: Про Зеленського, війну на Донбасі та "Приватбанк": ексклюзивне інтерв'ю з Коломойським

      Полторак зазначив, що він не хотів би давати оцінку Коломойському, бо "від початку агресії Росії проти України він дуже багато допомагав Збройним силам".

      Але я, чесно кажучи, був здивований. Тому що я думав, що в Україні немає жодної людини, яка б так думала,
      – зазначив міністр оборони.

      Степан Полторак наголосив, що цивілізований світ розуміє, що на Донбасі українські військові протистоять агресору.

      Я ще раз хотів би наголосити, що Російська Федерація у 2014 році здійснила агресію проти України,
      – додав міністр.

      У свою чергу, Ігор Коломойський вважає, що "внутрішня громадянська війна" має "гарячу фазу" на Донбасі та "холодну фазу" на інших територіях країни.

      Скільки військових та мирних жителів загинуло на Донбасі за 5 років?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Проте, жертвами конфлікту стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.

      війна на донбасі карта окупованих територій росією
      Окуповані Росією території на Донбасі

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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Війна на Донбасі Степан Полторак Україна – Росія Новини Росії Операція Об'єднаних сил Міністерство оборони України
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