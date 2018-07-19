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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Министр времен Януковича живет в Беларуси в статусе беженца

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Михаил Ежель
Михаил Ежель / dt.ua

Михаил Ежель, которого в Украине обвиняют в растрате бюджетных средств на сумму более 40 млн гривен, получил в Беларуси статус беженца.

Об этом он сообщил в комментарии сайту tut.by, передает Лига.net.

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"Да, действительно, я получил статус беженца, это произошло больше года назад. Сейчас я с семьей проживаю в Минске, в семьи есть вид на жительство. Вопрос по поводу суда – туда, в Украине", – сказал он.

Военная прокуратура Украины подозревает Ежеля в растрате госсредств на сумму почти в 43 млн гривен (более чем 1,5 млн долларов). По данным, в период с 2011 по 2012 год он издал ряд поручений, по которым были оплачены коммунальные услуги, потребленные частными фирмами, без последующей компенсации.

Напомним, Михаилу Ежелю может грозить до 8 лет тюрьмы. В 2014 году в Украине было возбуждено уголовное дело сразу против нескольких министров обороны, которые занимали эту должность в период с 1996 года.

Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Новости Беларуси Виктор Янукович
Источник: 24 Канал
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