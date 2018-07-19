Міністр часів Януковича живе у Білорусії в статусі біженця

Михайло Єжель, якого в Україні звинувачують в розтраті бюджетних коштів на суму понад 40 млн гривень, отримав в Білорусі статус біженця.

Про це він повідомив в коментарі сайту tut.by, передає Лига.net.

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"Так, дійсно, я отримав статус біженця, це сталося більше ніж рік тому. Зараз я з сім'єю проживаю в Мінську, у сім'ї є документи на проживання. Питання з приводу суду - туди, в Україну", – сказав він.

Військова прокуратура України підозрює Єжеля в розтраті держкоштів на суму майже в 43 млн гривень (більше ніж 1,5 млн доларів). За даними, в період з 2011 по 2012 рік він видав ряд доручень, за якими були оплачені комунальні послуги, спожиті приватними фірмами, без подальшої компенсації.

Нагадаємо, Михайлу Єжелю може загрожувати до 8 років в'язниці. У 2014 році в Україні було порушено кримінальну справу відразу проти кількох міністрів оборони, які займали цю посаду в період з 1996 року.