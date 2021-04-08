Процессуальное руководство прокуроров Луганской области сообщило о подозрении так называемому министру связи и массовых коммуникаций боевиков на оккупированной территории. Сейчас подозреваемого объявили в розыск.

Досудебное расследование проводит Главное правление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. О подозрении ему сообщили 8 апреля 2021 года.

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В чем обвиняют "министра"

Самопровозглашенного министра обвиняют в таких деяниях:

совершении действий с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя;

захвате государственной власти;

посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Также оккупант принимал решения, которые были обязательными для выполнения местных жителей. Сам "министр" выполнял указания руководства боевиков, чтобы поддерживать функционирование системы так называемых органов правления.

Обратите внимание! 4 февраля 2021 года прокуратура Луганской области сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины так называемому "главе" одного из районных судов Луганска.

Подозреваемый занимался пропагандой

По данным следствия, подозреваемый обеспечивал коммуникацию политики оккупационной администрации России на Луганщине. Он активно занимался российской пропагандой на временно оккупированных территориях.

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Подозреваемый обеспечивал коммуникацию со СМИ для формирования через них у местных жителей идеологии России. Он обеспечивал работу так называемого министерства, проводил совещания.