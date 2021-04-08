СБУ повідомила про підозру так званому "міністру зв'язку та масових комунікацій" бойовиків на окупованій території. Наразі підозрюваного оголосили у розшук.

Досудове розслідування проводить Головне правління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Про підозру йому повідомили 8 квітня 2021 року.

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У чому звинувачують "міністра"

Самопроголошеного "міністра" звинувачують у таких діяннях:

вчиненні дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу;

захопленні державної влади;

посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Також окупант приймав рішення, які були обов'язковими для виконання місцевих жителів. Сам "міністр" виконував вказівки керівництва бойовиків, щоб підтримувати функціонування системи так званих органів правління.

Зверніть увагу! 4 лютого 2021 року прокуратура Луганської області повідомила про підозру у посяганні на територіальну цілісність України так званому "голові" одного із районних судів Луганська.

Підозрюваний займався пропагандою

За даними слідства, підозрюваний забезпечував комунікацію політики окупаційної адміністрації Росії на Луганщині. Він активно займався російською пропагандою на тимчасово окупованих територіях.

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Підозрюваний забезпечував комунікацію зі ЗМІ для формування через них у місцевих мешканців ідеології Росії. Він забезпечував роботу так званого міністерства, проводив наради.