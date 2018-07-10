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Министром финансов Турции стал зять Эрдогана

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Берат Албайрак стал новым министром финансов Турции
Берат Албайрак стал новым министром финансов Турции / gununyalanlari.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган в день своей инаугурации объявил состав нового Кабинета министров страны.

Об этом сообщает Anadolu.

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Отмечается, что Эрдоган назначил министром финансов Турции своего зятя Берата Албайрака.

В общем новое правительство состоит из 16 министров, что на 10 меньше, чем в прошлом составе. Главой Министерства иностранных дел остается Мевлют Чавушоглу, а первым вице-президентом назначен Фуада Октайя. Министром обороны страны стал бывший начальник Генштаба Турции Хулуси Акар.

Добавим, что в соответствии с согласованными изменениями в конституцию Турции, в стране отменен пост премьер-министра страны. Главой правительства теперь является президент

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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