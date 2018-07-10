Міністром фінансів Туреччини став зять Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Ердоган в день своєї інавгурації оголосив склад нового Кабінету міністрів країни.

Про це повідомляє Anadolu.

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Зазначається, що Ердоган призначив міністром фінансів Туреччини свого зятя Берата Албайрака.

Загалом новий уряд складається з 16 міністрів, що на 10 менше, ніж у минулому складі. Очільником Міністерства закордонних справ залишається Мевлют Чавушоглу, а першим віце-президентом призначено Фуада Октайя. Міністром оборони країни став колишній начальник Генштабу Туреччини Хулусі Акар.

Додамо, що згідно з узгодженими змінами до конституції Туреччини, в країні скасовано пост прем'єр-міністра країни. Главою уряду тепер є президент