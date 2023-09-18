О том, что встреча состоится в Киеве и конкретно в начале следующего месяца издание итальянское сообщает со ссылкой на три разных источника.

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Цель встречи

Отмечается, что целью встречи министров является демонстрация поддержки ЕС на критическом этапе Украины в период полномасштабной войны, а также продолжение пути политической интеграции.

Также на встрече планируют подвести итоги некоторых критических вопросов: увеличение военной помощи и дальнейшее усиление санкций, в частности их обход Россией в высокотехнологичном секторе.

Заметьте. В феврале 2023 года в Киеве прошел саммит Украина – ЕС. В то же время, состоялось первое в истории совместное выездное заседание европейских комиссаров и украинского правительства.

К слову, 20 сентября в Совете Безопасности ООН состоятся открытые дебаты Украины с участием глав государств и правительств. В рамках открытия очередной сессии Генассамблеи ООН во второй половине сентября состоится встреча друзей Украины на уровне министров иностранных дел по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины.