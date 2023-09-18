Про те, що зустріч відбудеться в Києві і конкретно на початку наступного місяця видання італійське повідомляє з посиланням на три різних джерела.

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Мета зустрічі

Зазначається, що ціллю зустрічі міністрів є демонстрація підтримки ЄС на критичному для України етапі у період повномасштабної війни, а також продовження шляху політичної інтеграції.

Також на зустрічі планують підбити підсумки деяких критичних питань: щодо збільшення військової допомоги та подальшого посилення санкцій, зокрема щодо їхнього обходу Росією у високотехнологічному секторі.

Зауважте. В лютому 2023 року в у Києві пройшов саміт Україна – ЄС. Водночас відбулось перше в історії спільне виїзне засідання європейських комісарів та українського уряду.

До слова, 20 вересня в Раді Безпеки ООН відбудуться відкриті дебати що України за участю глав держав та урядів. У рамках відкриття чергової сесії Генасамблеї ООН у другій половині вересня відбудеться зустріч друзів України на рівні міністрів закордонних справ щодо притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України.