Министры правительства Шмыгаля не будут получать премий
В новом правительстве Дениса Шмыгаля до конца года министры не будут получать премий. Отныне дополнительные деньги министрам будут назначать в конце года по оценке их работы.
Кому и сколько выплачивать премий, будут решать после общественной дискуссии. Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль после заседания правительства.
Предыдущие решения Оклад – ограничить, большие премии – отменить: Зеленский и Гончарук согласовали зарплаты министров
У министров остается зарплата, однако отныне она не должна превышать 5 средних зарплат. Также не отменили надбавки, которые предусмотрены законом. В частности, доплата за интенсивность, которая не может превышать 30%.
Вопрос премий будет рассматриваться по году. Так, в совместной дискуссии будем решать, заслужили ли министры и политики премирование,
- отметил Шмигаль.
Отметим, что вопрос премий рассматривали и в предыдущем правительстве Гончарука. Тогда хотели привязать выплату к средней зарплате, причем максимум она могла бы составлять 100% оклада. Подробнее читайте здесь.
О том, что министрам собираются отменить премии, Денис Шмигаль впервые заявил во время своего дебютного выступления в Верховной Раде перед назначением в премьеры. Тогда он рассказал, что его основной целью будет улучшение жизни обычного населения, что в частности можно осуществить через перераспределение бюджета.