17:06
11 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 марта
      Вести.UA: Скрытые лодки нового министра. Самоуничтожение ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:40, 10 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Министры правительства Шмыгаля не будут получать премий

      - Читати новину українською

      В новом правительстве Дениса Шмыгаля до конца года министры не будут получать премий. Отныне дополнительные деньги министрам будут назначать в конце года по оценке их работы.

      Кому и сколько выплачивать премий, будут решать после общественной дискуссии. Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль после заседания правительства.

      Предыдущие решения Оклад – ограничить, большие премии – отменить: Зеленский и Гончарук согласовали зарплаты министров

      У министров остается зарплата, однако отныне она не должна превышать 5 средних зарплат. Также не отменили надбавки, которые предусмотрены законом. В частности, доплата за интенсивность, которая не может превышать 30%.

      Вопрос премий будет рассматриваться по году. Так, в совместной дискуссии будем решать, заслужили ли министры и политики премирование,
      - отметил Шмигаль.

      Отметим, что вопрос премий рассматривали и в предыдущем правительстве Гончарука. Тогда хотели привязать выплату к средней зарплате, причем максимум она могла бы составлять 100% оклада. Подробнее читайте здесь.

      О том, что министрам собираются отменить премии, Денис Шмигаль впервые заявил во время своего дебютного выступления в Верховной Раде перед назначением в премьеры. Тогда он рассказал, что его основной целью будет улучшение жизни обычного населения, что в частности можно осуществить через перераспределение бюджета.

      Госдума поддержала поправку, которая "обнуляет" президентские сроки Путина
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Деньги Новое правительство Шмыгаля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:40 Почему я за карантин?
      Зоя Казанжи
      сегодня , 16:00 Эпидемия коронавируса в мире: как звезды путешествуют с медицинскими масками
      Юлія Михайлова
      10 марта , 13:33 Трое украинцев заработали более 130 тысяч евро за неделю в Чехии
      3 марта , 13:57 5 легендарных песен Криса Нормана
      Ліза Астахова
      сегодня , 15:55 Коронавирус и туристический рынок: стали ли украинцы меньше путешествовать
      Світлана Попова
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук