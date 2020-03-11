Министры правительства Шмыгаля не будут получать премий

В новом правительстве Дениса Шмыгаля до конца года министры не будут получать премий. Отныне дополнительные деньги министрам будут назначать в конце года по оценке их работы.

Кому и сколько выплачивать премий, будут решать после общественной дискуссии. Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль после заседания правительства.

Предыдущие решения Оклад – ограничить, большие премии – отменить: Зеленский и Гончарук согласовали зарплаты министров

У министров остается зарплата, однако отныне она не должна превышать 5 средних зарплат. Также не отменили надбавки, которые предусмотрены законом. В частности, доплата за интенсивность, которая не может превышать 30%.

Вопрос премий будет рассматриваться по году. Так, в совместной дискуссии будем решать, заслужили ли министры и политики премирование,

- отметил Шмигаль.

Отметим, что вопрос премий рассматривали и в предыдущем правительстве Гончарука. Тогда хотели привязать выплату к средней зарплате, причем максимум она могла бы составлять 100% оклада. Подробнее читайте здесь.

О том, что министрам собираются отменить премии, Денис Шмигаль впервые заявил во время своего дебютного выступления в Верховной Раде перед назначением в премьеры. Тогда он рассказал, что его основной целью будет улучшение жизни обычного населения, что в частности можно осуществить через перераспределение бюджета.