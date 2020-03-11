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      Міністри уряду Шмигаля не будуть отримувати премій

      - Читать новость на русском
      Міністри відмовилися від премій до кінця року / пресслужби Кабміну

      У новому уряді Дениса Шмигаля до кінця року міністри не отримуватимуть премій. Відтепер додаткові гроші міністрам призначатимуть у кінці року за оцінкою їхньої роботи.

      Кому та скільки виплачувати премій, будуть вирішувати після суспільної дискусії. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль після засідання уряду.

      Попередні рішення Оклад – обмежити, великі премії – скасувати: Зеленський і Гончарук узгодили зарплати міністрів

      У міністрів залишається зарплата, однак відтепер вона не має перевищувати 5 середніх зарплат. Також не скасували надбавки, які передбачені законом. Зокрема, доплата за інтенсивність, яка не може перевищувати 30%.

      Питання премій буде розглядатися по року. Так, у спільній дискусії будемо вирішувати, чи заслужили міністри і політики преміювання, 
      – розповів Шмигаль.

      Зазначимо, що питання премій розглядали і в попередньому уряді Гончарука. Тоді хотіли прив'язати виплату до середньої зарплати, при чому  щонайбільше вона могла б становити 100% окладу. Детальніше читайте тут

      Про те, що міністрам збираються скасувати премії, Денис Шмигаль вперше заявив під час свого дебютного виступу у Верховній Раді перед призначенням у прем'єри. Тоді він розповів, що його основною метою буде покращення життя звичайного населення, що зокрема, можна здійснити через перерозподіл бюджету.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Гроші Новини України Новий уряд Шмигаля
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