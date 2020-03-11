Міністри уряду Шмигаля не будуть отримувати премій

У новому уряді Дениса Шмигаля до кінця року міністри не отримуватимуть премій. Відтепер додаткові гроші міністрам призначатимуть у кінці року за оцінкою їхньої роботи.

Кому та скільки виплачувати премій, будуть вирішувати після суспільної дискусії. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль після засідання уряду.

Попередні рішення Оклад – обмежити, великі премії – скасувати: Зеленський і Гончарук узгодили зарплати міністрів

У міністрів залишається зарплата, однак відтепер вона не має перевищувати 5 середніх зарплат. Також не скасували надбавки, які передбачені законом. Зокрема, доплата за інтенсивність, яка не може перевищувати 30%.

Питання премій буде розглядатися по року. Так, у спільній дискусії будемо вирішувати, чи заслужили міністри і політики преміювання,

– розповів Шмигаль.

Зазначимо, що питання премій розглядали і в попередньому уряді Гончарука. Тоді хотіли прив'язати виплату до середньої зарплати, при чому щонайбільше вона могла б становити 100% окладу. Детальніше читайте тут.

Про те, що міністрам збираються скасувати премії, Денис Шмигаль вперше заявив під час свого дебютного виступу у Верховній Раді перед призначенням у прем'єри. Тоді він розповів, що його основною метою буде покращення життя звичайного населення, що зокрема, можна здійснити через перерозподіл бюджету.