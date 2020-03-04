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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      Зарплати і премій посадовців потрібно зменшити, – Шмигаль

      -
      Денис Шмигаль / Пресслужба Кабміну

      Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підтримує скорочення зарплат міністрам і членам наглядових рад держкомпаній.

      Зарплати і премій посадовців потрібно зменшити, наголосив Шмигаль під час позачергового засідання Верховної Ради.

      Зверніть увагу: Денис Шмигаль – новий прем'єр-міністр України

      Ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік. Особливо у частині збільшення виплат та пенсій для простих українців. Є видатки, які ми повинні зменшити. Це стосується і зарплат, і премій посадовців, зокрема і членів нового уряду,
      – підкреслив Шмигаль.

      Також під час виступу він окреслив головні виклики роботи нового уряду:

      • заборгованість шахтарям;
      • загроза коронавірусу: медичне забезпечення для виявлення та лікування, має бути комплексна програма на випадок поширення вірусу / підвищення рівня інформування українців;
      • посилити економічний блок: зростання промисловості, аграрного сектору;
      • реформа децентралізації;
      • програма "велике будівництво" – зіштовхнути економіку з мертвої точки, запобігти бюджетній кризі;
      • доступні кредити для малого і середнього бізнесу, іпотечні кредити для населення;
      • стратегія та перспективи економічного розвитку на майбутні роки;
      • покращення інвестиційного клімату.

      Варто прочитати: Яким буде склад майбутнього Кабміну Дениса Шмигаля

      Що відомо про Дениса Шмигаля?4 березня Динеса Шмигаля призначили новим прем'єр-міністром України. Раніше він працював віцепрем'єр-міністром розвитку громад і територій. До цього з 2 серпня він працював головою Івано-Франківської обладміністрації. Шмигаль у 2014 році балотувався у народні депутати Верховної Ради по виборчому округу №121 (Львівська область). Він був самовисуванцем, не належав до жодної з партій. Кандидат у нардепи отримав найменшу підтримку виборців серед конкурентів – лише 188 голосів.

      Важливо!  Детальну біографію Дениса Шмигаля – читайте за посиланням.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Відставка уряду Гончарука Верховна Рада Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Бізнес Будівництво Бюджет Денис Шмигаль
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