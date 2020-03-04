Зарплати і премій посадовців потрібно зменшити, – Шмигаль

Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підтримує скорочення зарплат міністрам і членам наглядових рад держкомпаній.

Зарплати і премій посадовців потрібно зменшити, наголосив Шмигаль під час позачергового засідання Верховної Ради.

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Ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік. Особливо у частині збільшення виплат та пенсій для простих українців. Є видатки, які ми повинні зменшити. Це стосується і зарплат, і премій посадовців, зокрема і членів нового уряду,

– підкреслив Шмигаль.

Також під час виступу він окреслив головні виклики роботи нового уряду:

заборгованість шахтарям;

загроза коронавірусу: медичне забезпечення для виявлення та лікування, має бути комплексна програма на випадок поширення вірусу / підвищення рівня інформування українців;

посилити економічний блок: зростання промисловості, аграрного сектору;

реформа децентралізації;

програма "велике будівництво" – зіштовхнути економіку з мертвої точки, запобігти бюджетній кризі;

доступні кредити для малого і середнього бізнесу, іпотечні кредити для населення;

стратегія та перспективи економічного розвитку на майбутні роки;

покращення інвестиційного клімату.

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Що відомо про Дениса Шмигаля?4 березня Динеса Шмигаля призначили новим прем'єр-міністром України. Раніше він працював віцепрем'єр-міністром розвитку громад і територій. До цього з 2 серпня він працював головою Івано-Франківської обладміністрації. Шмигаль у 2014 році балотувався у народні депутати Верховної Ради по виборчому округу №121 (Львівська область). Він був самовисуванцем, не належав до жодної з партій. Кандидат у нардепи отримав найменшу підтримку виборців серед конкурентів – лише 188 голосів.

Важливо! Детальну біографію Дениса Шмигаля – читайте за посиланням.