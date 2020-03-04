Зарплаты и премии должностным лицам нужно уменьшить, – Шмыгаль

Новый премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что поддерживает сокращение зарплат министрам и членам наблюдательных советов госкомпаний.

Зарплаты и премии чиновников нужно уменьшить, отметил Шмигаль во время внеочередного заседания Верховной Рады.

Обратите внимание: Денис Шмигаль – новый премьер-министр Украины

Мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год. Особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны уменьшить. Это касается и зарплат, и премий должностных лиц, в том числе и членов нового правительства,

– подчеркнул Шмигаль.

Также во время выступления он обозначил главные вызовы работы нового правительства:

задолженность шахтерам;

угроза коронавируса: медицинское обеспечение для выявления и лечения, должна быть комплексная программа на случай распространения вируса / повышение уровня информирования украинцев;

усилить экономический блок: рост промышленности, аграрного сектора;

реформа децентрализации;

программа "большое строительство" – столкнуть экономику с мертвой точки, предотвратить бюджетный кризис;

доступные кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотечные кредиты для населения;

стратегия и перспективы экономического развития на будущие годы;

улучшение инвестиционного климата.

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Что известно о Денисе Шмыгале?

4 марта Динеса Шмыгаля назначили новым премьер-министром Украины. Ранее он работал вице-премьер-министром развития общин и территорий. До этого со 2 августа он работал председателем Ивано-Франковской обладминистрации. Шмыгаль в 2014 году баллотировался в народные депутаты Верховной Рады по избирательному округу №121 (Львовская область). Он был самовыдвиженцем, не принадлежал ни к одной из партий. Кандидат в нардепы получил наименьшую поддержку избирателей среди конкурентов – всего 188 голосов.

Важно! Подробную биографию Дениса Шмигаля – читайте по ссылке.