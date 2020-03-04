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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Зарплаты и премии должностным лицам нужно уменьшить, – Шмыгаль

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      Новый премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что поддерживает сокращение зарплат министрам и членам наблюдательных советов госкомпаний.

      Зарплаты и премии чиновников нужно уменьшить, отметил Шмигаль во время внеочередного заседания Верховной Рады.

      Обратите внимание: Денис Шмигаль – новый премьер-министр Украины

      Мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год. Особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны уменьшить. Это касается и зарплат, и премий должностных лиц, в том числе и членов нового правительства,
      – подчеркнул Шмигаль.

      Также во время выступления он обозначил главные вызовы работы нового правительства:

      • задолженность шахтерам;
      • угроза коронавируса: медицинское обеспечение для выявления и лечения, должна быть комплексная программа на случай распространения вируса / повышение уровня информирования украинцев;
      • усилить экономический блок: рост промышленности, аграрного сектора;
      • реформа децентрализации;
      • программа "большое строительство" – столкнуть экономику с мертвой точки, предотвратить бюджетный кризис;
      • доступные кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотечные кредиты для населения;
      • стратегия и перспективы экономического развития на будущие годы;
      • улучшение инвестиционного климата.

      Стоит прочитать: Каким будет состав будущего Кабмина Дениса Шмыгаля

      Что известно о Денисе Шмыгале?
      4 марта Динеса Шмыгаля назначили новым премьер-министром Украины. Ранее он работал вице-премьер-министром развития общин и территорий. До этого со 2 августа он работал председателем Ивано-Франковской обладминистрации. Шмыгаль в 2014 году баллотировался в народные депутаты Верховной Рады по избирательному округу №121 (Львовская область). Он был самовыдвиженцем, не принадлежал ни к одной из партий. Кандидат в нардепы получил наименьшую поддержку избирателей среди конкурентов – всего 188 голосов.

      Важно! Подробную биографию Дениса Шмигаля – читайте по ссылке.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Верховная Рада Кабинет Министров Украины Отставка правительства Гончарука Новости Украины Новости политики Бизнес Строительство Бюджет Денис Шмыгаль
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