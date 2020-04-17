Министры призвали украинцев оставаться дома на праздники: видео
Украинские чиновники призвали украинцев придерживаться карантинных ограничений и оставаться дома на праздники. Для этого члены Кабмина снялись в видеоролике, в котором рассказали о своей Пасхе.
Ранее с призывом оставаться дома на Пасху выступили представители церковных конфессий и Министерство здравоохранения. Видеообращение правительства обнародовал на своей странице премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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В видео министры рассказали, что для них значит пасхальный праздник.
Так, для министра социальной политики Марины Лазебной, министра финансов Сергея Марченко, министра Кабинета министров Олега Немчинова, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева Пасха – это, прежде всего, собрание семьи за большим праздничным столом.
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и министр обороны Андрей Таран призвали в праздник позвонить родителям. О родителях, которых уже нет, вспоминает в Пасху и и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.
В и.о. министра культуры и информационной политики Светланы Фоменко Пасха ассоциируется с пасхальными яйцами: у всей семьи от рисования руки – в краске. Не рисуют яйца, а бьются ими министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр здравоохранения Максим Степанов. А у министра экономического развития и торговли Игоря Петрашко Пасха ассоциируется с Обливным понедельником.
Смотрите видео обращение Кабинета министров:
Обратите внимание! Из-за вспышки коронавируса власть и Церковь советуют на Пасху оставаться дома. К богослужениям можно приобщаться онлайн. Освящение пасхальных корзин также возможно с помощью прямых трансляций молитвы для их благословения.
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