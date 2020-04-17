19:26
17 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Міністри закликали українців залишатись вдома на свята: відео

      - Читать новость на русском
      Міністри знялись у відеоролику про Великдень / Вільне життя

      Українські урядовці закликали українців дотримуватись карантинних обмежень і залишатись вдома на свята. Для цього члени Кабміну знялись у відеоролику, у якому розповіли про свій Великдень.

      Раніше із закликом залишатись вдома на Великдень виступили представники церковних конфесій та Міністерство охорони здоров'я. Відеозвернення уряду оприлюднив на своїй сторінці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

      Дивіться також В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть

      У відео міністри розповіли, що для них означає великоднє свято.

      Так, для міністра соціальної політики Марини Лазебної, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова Великдень – це, перш за все, зібрання родини за великим святковим столом. 

      Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт та міністр оборони Андрій Таран закликали у свято зателефонувати батькам. Про батьків, яких уже немає, згадує у Великдень і в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець.

      У в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлани Фоменко Великдень асоціюється з крашанками: у всієї родини від малювання руки – у фарбі. Не малюють крашанки, а б'ються ними міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр охорони здоров'я Максим Степанов. А у міністра економічного розвитку та торгівлі Ігоря Петрашка Великдень асоціюється з Обливаним понеділком.

      Дивіться відео звернення Кабінету міністрів:

      Зверніть увагу! Через спалах коронавірусу влада та Церква радять на Великдень залишатись вдома. До богослужінь можна долучатись онлайн. Освячення великодніх кошиків також можливе за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення.


      Розклад богослужінь на Великдень / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини політики Денис Шмигаль Великдень Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Загроза не лише з Росії: що показала справа Шайтанова?
      Анна Маляр
      сьогодні , 19:00 Ідеальний вечір з дітьми: 7 цікавих фільмів, які сподобаються всій сім'ї
      Юлія Михайлова