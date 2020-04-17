Міністри закликали українців залишатись вдома на свята: відео

Українські урядовці закликали українців дотримуватись карантинних обмежень і залишатись вдома на свята. Для цього члени Кабміну знялись у відеоролику, у якому розповіли про свій Великдень.

Раніше із закликом залишатись вдома на Великдень виступили представники церковних конфесій та Міністерство охорони здоров'я. Відеозвернення уряду оприлюднив на своїй сторінці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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У відео міністри розповіли, що для них означає великоднє свято.



Так, для міністра соціальної політики Марини Лазебної, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова Великдень – це, перш за все, зібрання родини за великим святковим столом.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт та міністр оборони Андрій Таран закликали у свято зателефонувати батькам. Про батьків, яких уже немає, згадує у Великдень і в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець.

У в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлани Фоменко Великдень асоціюється з крашанками: у всієї родини від малювання руки – у фарбі. Не малюють крашанки, а б'ються ними міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр охорони здоров'я Максим Степанов. А у міністра економічного розвитку та торгівлі Ігоря Петрашка Великдень асоціюється з Обливаним понеділком.

Дивіться відео звернення Кабінету міністрів:

Зверніть увагу! Через спалах коронавірусу влада та Церква радять на Великдень залишатись вдома. До богослужінь можна долучатись онлайн. Освячення великодніх кошиків також можливе за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення.



Розклад богослужінь на Великдень / Інфографіка 24 каналу