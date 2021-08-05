Минэкономики аннулировало 16 лицензий компаниям по трудоустройству за рубежом

С начала года Министерство экономики Украины аннулировало 16 лицензий компаний-посредников по трудоустройству за рубежом. Такие резкие решения были приняты после жалоб и проведенных проверок.

Сейчас наблюдаются тысячи случаев, когда отечественные трудовые мигранты, пытаясь выехать за границу, получают моральные и финансовые убытки, констатируют эксперты.

Те граждане, которые не имеют официального трудоустройства, несут ответственность за все риски и должны сознательно понимать, что эти риски ложатся на них. Поскольку человек не защищен ни социально, ни медицински – никакой защиты нет,

– подчеркнул управляющий партнер адвокатского объединения Валентин Лучковский.

Эксперты отмечают, что сейчас в одной только Польше около 1 млн украинцев работают полулегально, на свой страх и риск, лишая себя большинства социальных прав.