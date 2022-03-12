Минэнерго Азербайджана заявило, что у страны достаточно запасов газа для поставок в Европу

Европа вводит жесткие санкции против России за вторжение в Украину. Однако энергоносители из России сознательно освободили от санкций, поскольку это бы нанесло удар по европейским государствам. Решить проблему зависимости от России хочет помочь Азербайджан.

Азербайджан может обеспечить газом Европу и Турцию

В Азербайджане заговорили о расширении Южного газового коридора. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

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Он сообщил, что запасы газа Азербайджана в Каспийском море составляют 2,6 триллиона кубометров. Этого, как утверждает министр, достаточно, чтобы обеспечить Азербайджан, Европу и Турцию.

Азербайджан имеет огромные запасы газа. Мы имеем 2,6 триллиона запасов в Каспийском море. Этого достаточно, чтобы надолго обеспечить нас, Турцию и Европу газом,

– заявил министр.

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