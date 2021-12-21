В Министерстве будут способствовать объективному расследованию деятельности экс-директора ГП "Оператор рынка".
К теме Советнику министра сообщили подозрение из-за незаконных премий самому себе
Минэнерго обещает содействовать расследованию
Министерство обещает в случае необходимости предоставлять всю необходимую информацию Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Евдокимов не является советником министра,
– говорится в сообщении.
Добавили, что надеются, это дело в ближайшее время передадут в суд, где установят истину.
Подозрение Евдокимову: что известно
- Бывшему директору государственного предприятия "Оператор рынка" Владимиру Евдокимову сообщили о подозрении в завладении 2,15 миллионами гривен.
- В ходе досудебного расследования установили, что в 2019-2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премии, поощрения и надбавки.
- В настоящее время ему инкриминируют совершение преступления, предусматривающего от 7 до 12 лет.
К слову, НАБУ и САП уже сообщали Евдокимову о подозрении в причастности к злоупотреблениям почти на 40 миллиардов гривен из-за внедрения формулы "Роттердам+". Однако дело было закрыто, поэтому он не находится в статусе подозреваемого.
Текст поста Минэнерго:
Евдокимов не советник министра. Минэнерго будет способствовать объективному расследованию деятельности экс-директора ГП "Оператор рынка"
Министерство энергетики в случае необходимости предоставит всю необходимую информацию Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которые расследуют деятельность бывшего директора ГП "Оператор рынка" Владимира Евдокимова.
Надеемся, что это дело будет в ближайшее время передано в суд, где и будет установлена истина.