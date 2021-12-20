По данным аналитической системы YouControl, именно Евдокимов был в 2019 – 2020 годах директором "Оператора рынка".
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В чем обвиняют Евдокимова
По поручению прокуроров САП детективы НАБУ сообщили Евдокимову о подозрении в незаконном завладении 2,15 миллиона гривен. В рамках досудебного расследования установлено, что в 2019 – 2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премий, поощрений и надбавок на более 2,15 миллиона гривен.
Сейчас ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей 191 о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает:
- лишение свободы на срок от 7 до 12 лет;
- с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Полный текст публикации САП:
20 декабря 2021 года по поручению прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в незаконном завладении 2,15 миллиона гривен бывшему директору государственного предприятия "Оператор рынка", который сейчас является внештатным советником Министра энергетики Украины.
В рамках досудебного расследования установлено, что в 2019 – 2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премий, поощрений и надбавок на более 2,15 миллиона гривен. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.