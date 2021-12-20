За даними аналітичної системи YouControl, саме Євдокімов був у 2019 – 2020 роках директором "Оператора ринку".

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У чому звинувачують Євдокімова

За дорученням прокурорів САП детективи НАБУ повідомили Євдокімову про підозру у незаконному заволодінні 2,15 мільйона гривень. У межах досудового розслідування встановлено, що у 2019 – 2020 роках посадовець, зловживаючи службовим становищем, виплатив собі премій, заохочень та надбавок на понад 2,15 мільйона гривень.

Наразі йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого статтею 191 про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає:

позбавлення волі на строк від 7 до 12 років;

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Цікаво! НАБУ і САП раніше Євдокімову повідомляли про підозру у причетності до зловживань на майже 40 мільярдів гривень через впровадження формули "Роттердам+". Наразі ця справа закрита і відповідно він не має статусу підозрюваного.

Повний текст публікації САП:

20 грудня 2021 року за дорученням прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру у незаконному заволодінні 2,15 мільйона гривень колишньому директору державного підприємства "Оператор ринку", який наразі є позаштатним радником Міністра енергетики України.

В рамках досудового розслідування встановлено, що у 2019 – 2020 роках посадовець, зловживаючи службовим становищем, виплатив собі премій, заохочень та надбавок на понад 2,15 мільйона гривень. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.