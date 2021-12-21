У Міністерстві сприятимуть об'єктивному розслідуванню щодо діяльності ексдиректора ДП "Оператор ринку".

До теми Раднику міністра повідомили підозру через незаконні премії самому собі

Міненерго обіцяє сприяти розслідуванню

Міністерство обіцяє у разі потреби надавати всю необхідну інформацію Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Євдокімов не є радником міністра,

– мовиться у повідомленні.

Додали, що сподіваються, цю справу найближчим часом передадуть до суду, де встановлять істину.

Підозра Євдокімову: що відомо

Колишньому директору державного підприємства "Оператор ринку" Володимиру Євдокімову повідомили про підозру у заволодінні 2,15 мільйона гривень.

Під час досудового розслідування встановили, що у 2019 – 2020 роках посадовець, зловживаючи службовим становищем, виплатив собі премій, заохочень та надбавок.

Наразі йому інкримінують вчинення злочину, який передбачає від 7 до 12 років.

До слова, НАБУ і САП вже повідомляли Євдокімову про підозру у причетності до зловживань на майже 40 мільярдів гривень через впровадження формули "Роттердам+". Однак справу закрили, тому він не перебуває у статусі підозрюваного.

Текст поста Міненерго:

Євдокімов не є радником міністра. Міненерго сприятиме об‘єктивному розслідуванню щодо діяльності ексдиректора ДП "Оператор ринку"

Міністерство енергетики у разі потреби надаватиме всю необхідну інформацію Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які розслідують діяльність колишнього директора ДП "Оператор ринку" Володимира Євдокімова.

Сподіваємось, що ця справа буде найближчим часом передана до суду, де і буде встановлено істину.