Киев получает за эту операцию деньги, поэтому сейчас у Украины вопрос в другом – нужно, чтобы Европа не платила России средства за газ. Об этом рассказал глава Минэнергетики Герман Галущенко.

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Он отметил, что это не будет нарушением контрактов с "Газпромом", поскольку этому есть юридическое обоснование. Фактически деньги по контракту платятся, просто россияне не могут физически их получить.

Надо ввести отдельные эскроу-счета, на которые деньги за российские энергоресурсы будут депонироваться. А уж вопрос перечисления этих денег россиянам будет решаться в зависимости от того, как быстро они уйдут с Украины. Эти средства могут быть использованы для компенсации наших потерь,

– сказал Галущенко.

При этом он отметил, что чем бы ни закончилась эта война, Украина может потерять роль транзитера. Мы должны к этому готовиться и сможем компенсировать это за счет импорта.

Мы должны готовиться к этому, и уменьшение или прекращение транзита мы сможем компенсировать, в том числе за счет импорта, который уже системно происходит. И "Нафтогаз" уже очень серьезно эту ситуацию рассматривает,

– заметил он.

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