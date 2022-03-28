Київ отримує за цю операцію гроші, тож наразі Україна питання в іншому – потрібно, щоб Європа не платила Росії кошти за газ. Про це розповів голова Міненергетики Герман Галущенко.

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Він зауважив, що це не буде порушенням контрактів з "Газпромом", оскільки цьому є юридичне обґрунтування. Фактично гроші за контрактом сплачуються, просто росіяни не можуть фізично їх отримати.

Треба ввести окремі ескроу-рахунки, на які гроші за російські енергоресурси будуть депонуватись. А вже питання перерахування цих грошей росіянам буде вирішуватися у залежності від того, як швидко вони підуть геть з України. Ці кошти можуть бути використані для компенсації наших втрат,

– сказав Галущенко.

При цьому він зауважив, що чим би не закінчилась ця війна, Україна може втратити роль транзитера. Ми повинні до цього готуватись і зможемо компенсувати це коштом імпорту.

Ми маємо готуватись до цього, і зменшення чи припинення транзиту ми зможемо компенсувати в тому числі за рахунок імпорту, який вже системно відбувається. І "Нафтогаз" вже дуже серйозно цю ситуацію розглядає,

– зауважив він.

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