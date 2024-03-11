Украинское ведомство хочет применить санкцию к российскому акционерному обществу. Речь идет о Научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения", пишет 24 Канал.

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Санкции в отношении российской компании

Министерство юстиции Украины сообщило, что еще 8 марта обратилось в Высший антикоррупционный суд с просьбой конфисковать имущество российской компании, которая занимается производством аэробаллистических ракет "Кинжал".

Третьими лицами в обращении будут заявлены:

акционерное общество НПО "Высокоточные комплексы";

государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех";

общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный комплекс "Фотоприбор".

Почему производство компании является опасным для Украины

Согласно обнародованной Минюстом информации, акционерное общество Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (АО "НПК "КБМ") является важным для России предприятием.

Там разрабатывают и изготавливают военную технику, в частности, высокоточные тактические ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы по заказу российского оборонного ведомства.

В частности, в Минюсте отметили, что такая деятельность предприятия усиливает военный потенциал страны-агрессора, которая привлекает указанную военную технику при осуществлении вооруженной агрессии против Украины.

По данным из открытых источников, эта компания ответственна за разработку ракет "Кинжал", которые россияне используют для ударов по территории нашего государства и убийств гражданского населения Украины.

Более того, она также занимается разработкой вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

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