Українське відомство хоче застосувати санкцію до російського акціонерного товариства. Йдеться про Науково-виробничу корпорацію "Конструкторське бюро машинобудування", пише 24 Канал.

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Санкції щодо російської компанії

Міністерство юстиції України повідомило, що ще 8 березня звернулося до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом аеробалістичних ракет "Кинджал".

Третіми особами у зверненні будуть заявлені:

акціонерне товариство "НВО "Високоточні комплекси";

державна корпорація зі сприяння розробленню, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростех";

товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад".

Чому виробництво компанії є небезпечним для України

Згідно з оприлюдненою Мін'юстом інформацією, акціонерне товариство Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") є важливим для Росії підприємством.

Там розробляють та виготовляють військову техніку, зокрема, високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення російського оборонного відомства.

Зокрема, у Мін'юсті зауважили, що така діяльність підприємства посилює військовий потенціал країни-агресорки, яка залучає зазначену військову техніку при здійсненні збройної агресії проти України.

За даними з відкритих джерел, ця компанія відповідальна за розробку ракет "Кинджал", які росіяни використовують для ударів по території нашої держави та вбивств цивільного населення України.

Ба більше, вона також займається розробкою вертольотів Ка-52М і Мі-28НМ.

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