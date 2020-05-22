Минюст продал конфискованную собаку: какая впечатляющая сумма победила на аукционе

Аукцион по продаже питбультерьера по кличке "Тора" завершился 22 мая 2020 года. Собаку продали за 11 249,99 гривен.

Об этом сообщили на сайте госпредприятия "СЕТАМ", специализирующаяся на продаже арестованного, конфискованного и банковского имущества.

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За собаку соревновались 8 участников. Они увеличили стоимость животного на 9900% от стартовой цены, которая была 112,50 гривен.

"Поздравляем победителя и благодарим всех, кто переживал за судьбу собачки!", - сообщило Министерство юстиции Украины в Фейсбук.

В лоте рассказали, что питбультерьер "Тора" имеет международный ветеринарный паспорт и вакцинацию. Арест проводил Лиманский городской отдел государственной исполнительной службы Восточного межрегионального управления Министерства юстиции в городе Харьков.

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Как пояснил министр юстиции Денис Малюска, суд постановил конфисковать животных у хозяина из-за плохого обращения и штрафных санкций хозяина.

Почему государство отбирает животных у их владельцев?