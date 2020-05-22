Минюст продал конфискованную собаку: какая впечатляющая сумма победила на аукционе
Аукцион по продаже питбультерьера по кличке "Тора" завершился 22 мая 2020 года. Собаку продали за 11 249,99 гривен.
Об этом сообщили на сайте госпредприятия "СЕТАМ", специализирующаяся на продаже арестованного, конфискованного и банковского имущества.
Интересно Скандал с продажей собаки на аукционе: почему Минюст отбирает животных у их владельцев
За собаку соревновались 8 участников. Они увеличили стоимость животного на 9900% от стартовой цены, которая была 112,50 гривен.
"Поздравляем победителя и благодарим всех, кто переживал за судьбу собачки!", - сообщило Министерство юстиции Украины в Фейсбук.
В лоте рассказали, что питбультерьер "Тора" имеет международный ветеринарный паспорт и вакцинацию. Арест проводил Лиманский городской отдел государственной исполнительной службы Восточного межрегионального управления Министерства юстиции в городе Харьков.
Интересно Время вспомнить скандал с нардепом и пенсионеркой: Минюст продает собак за долги хозяев
Как пояснил министр юстиции Денис Малюска, суд постановил конфисковать животных у хозяина из-за плохого обращения и штрафных санкций хозяина.
Почему государство отбирает животных у их владельцев?
- Министерство действительно на исполнение решений судов обязано отбирать животных у их владельцев.
- Часто это идет на пользу животным, которых забирают за ненадлежащее содержание.
- Иногда животных забирают за долги. В то же время в министерстве уточняют, что как правило говорится о домашних животных, которые дорого стоят.
- Если животное является домашним любимцем, ее дешево выкупают обратно владельцы через родственников или близких.