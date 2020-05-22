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Минюст продал конфискованную собаку: какая впечатляющая сумма победила на аукционе

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Пітбультер'єра на прізвисько Тора
Пітбультер'єра на прізвисько Тора / https://setam.net.ua

Аукцион по продаже питбультерьера по кличке "Тора" завершился 22 мая 2020 года. Собаку продали за 11 249,99 гривен.

Об этом сообщили на сайте госпредприятия "СЕТАМ", специализирующаяся на продаже арестованного, конфискованного и банковского имущества.

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За собаку соревновались 8 участников. Они увеличили стоимость животного на 9900% от стартовой цены, которая была 112,50 гривен.

"Поздравляем победителя и благодарим всех, кто переживал за судьбу собачки!", - сообщило Министерство юстиции Украины в Фейсбук.

В лоте рассказали, что питбультерьер "Тора" имеет международный ветеринарный паспорт и вакцинацию. Арест проводил Лиманский городской отдел государственной исполнительной службы Восточного межрегионального управления Министерства юстиции в городе Харьков.

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Как пояснил министр юстиции Денис Малюска, суд постановил конфисковать животных у хозяина из-за плохого обращения и штрафных санкций хозяина.

Почему государство отбирает животных у их владельцев?

  • Министерство действительно на исполнение решений судов обязано отбирать животных у их владельцев.
  • Часто это идет на пользу животным, которых забирают за ненадлежащее содержание.
  • Иногда животных забирают за долги. В то же время в министерстве уточняют, что как правило говорится о домашних животных, которые дорого стоят.
  • Если животное является домашним любимцем, ее дешево выкупают обратно владельцы через родственников или близких.
Автор: Мария Лелека
Теги: Новости Украины Мир животных Министерство юстиции
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