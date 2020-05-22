Мін'юст продав конфіскованого собаку: яка вражаюча сума перемогла на аукціоні

Аукціон з продажу пітбультер'єра на прізвисько "Тора" завершився 22 травня 2020 року. Собаку продали за 11 249,99 гривень.

Про це повідомили на сайті держпідприємства "СЕТАМ", що спеціалізується на продажі арештованого, конфіскованого та банківського майна.

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За собаку змагалося 8 учасників. Вони збільшили вартість тварини на 9900% від стартової ціни, яка була 112,50 гривень.

"Вітаємо переможця та дякуємо всім, хто переживав за долю собачки!", - повідомило Міністерство юстиції України у Фейсбук.

В лоті розповіли, що пітбультер'єр "Тора" має міжнародний ветеринарний паспорт та вакцинацію. Арешт проводив Лиманський міський відділ державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у місті Харків.

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Як пояснив міністр юстиції Денис Малюська, суд постановив конфіскувати тварин у господаря через погане поводження та штрафні санкції господаря.

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