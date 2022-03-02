Государство присоединяется к европейским союзникам в действиях касательно олигархов. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.
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Он пояснил, что США предпримут соответствующие действия по недвижимости олигархов, в частности, их яхт, апартаментов и самолетов.
Мы идем за их "нерожденными" доходами,
– написал президент.
Заметим, что после полномасштабного вторжения в Украину потери российских миллиардеров выросли почти вдвое. Мир активно осуждает агрессивные действия государства-агрессора, поэтому наносит удары по экономике России.
США активно ужесточают санкции против России. Уже запретили сделки с Центробанком.
Полный текст публикации:
Министерство юстиции США собирает специальную рабочую группу по расследованию преступлений российских олигархов. Мы присоединяемся к европейским союзникам, чтобы найти и захватить их яхты, их роскошные апартаменты, их частные самолеты. Мы идем за их нерожденными доходами.
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