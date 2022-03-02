Держава долучається до європейських союзників в діях щодо олігархів. Про це повідомив американський президент Джо Байден.

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Він пояснив, що США ухвалять відповідні дії щодо нерухомості олігархів, зокрема їхніх яхт, апартаментів та літаків.

Ми йдемо за їхніми "ненародженими" прибутками,

– написав президент.

Зауважимо, що після повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських мільярдерів зросли майже вдвічі. Світ активно засуджує агресивні дії держави-агресорки, тому завдає ударів по економіці Росії.

США активно посилюють санкції проти Росії. Вже заборонили операції з Центробанком.

Повний текст публікації:

Міністерство юстиції США збирає спеціальну робочу групу для розслідування злочинів російських олігархів. Ми приєднуємося до наших європейських союзників, щоб знайти та захопити їхні яхти, їхні розкішні апартаменти, їхні приватні літаки. Ми йдемо за їхніми ненародженими прибутками.

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