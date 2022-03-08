Санкции западных партнеров Украины наносят экономике кафиров невероятно мощных ударов. Впрочем, кроме изоляции от мира и потери крупного капитала агрессоров ждут новые сюрпризы.

На тему США запрещают весь импорт российских нефти, газа и энергии, – Байден

Расследование деятельности российских олигархов

Как сообщил президент США Джо Байден, Министерство юстиции США создало специальную рабочую группу, которая начнет расследовать деятельность российских олигархов.

Мы находим их яхты, самолеты, роскошные апартаменты – они не получат никакой выгоды от путинской войны,

– заверил Байден.

Обращение президента США Джо Байдена: видео