Санкції західних партнерів України наносять економіці окупантів неймовірно потужних ударів. Втім, окрім ізоляції від світу та втрати великого капіталу агресорів чекають нові сюрпризи.

До теми США забороняють весь імпорт російських нафти, газу та енергії, – Байден

Розслідування діяльності російських олігархів

Як повідомив президент США Джо Байден, Міністерство юстиції США створили спеціальну робочу групу, яка почне розслідувати діяльність російських олігархів.

Ми знаходимо їхні яхти, літаки, розкішні апартаменти – вони не матимуть жодного зиску від путінської війни,

– запевнив Байден.

Звернення президента США Джо Байдена: відео

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