Минюст объявил сезон охоты за партиями-призраками: интересные детали

Министерство юстиции опубликовало перечень партий-призраков, которые зарегистрированы, но уже более десяти лет не участвуют ни в президентских, ни парламентских выборах. Хотя закон этого требует. В то же время, таким образом Минюст объявляет войну теневому рынку партий. Будет ли это эффективно – читайте в материале 24 канала.

Министр юстиции Денис Малюська решил не только тюрьмы продавать, но и охотиться на призраков политических партий. Из почти 350 наименований таких насчитали 48. Среди них как узнаваемая во время Оранжевой революции гражданская партия "Пора", так и совсем новые для рядового украинца названия.

Читайте также: министр Малюска без предупреждения наведался в колонию во Франковске: что из этого вышло

"Либерально-гуманистическая партия "Товарищ"", "Русь", "Совесть Украины", "Русичи" – это все украинские партии по меньшей мере десятилетней историей. Правда, в основном, существуют на бумаге. Этот набор хотели ликвидировать еще в 2018 году – с соответствующим иском против Минюста. То есть, чтобы наказать ведомство за халатность, и обязать лишить эти партии регистрации.

Впрочем, Фемида отказала, поэтому теперь уже новая команда Министерства Юстиции все же принялась это решать. Цель – защитить интересы избирателей и ликвидировать "рынок" политических партий.

Денис Малюська перечислил партии, которые могут ликвидировать: видео

Существует такой "рынок" достаточно давно – еще с конца 90-х. Создать политическую партию с нуля достаточно сложно, а купить готовую стоит от 30 до 50 тысяч долларов. Соответствующие предложения есть даже в сети. Иногда их еще и, так сказать, дарят. По словам генерального директора ГО "Комитет избирателей Украины" Алексея Кошеля, для многих бизнесменов или новых политических проектов значительно проще купить готовую партию с нейтральным названием.

Отдельные агентства могут предлагать продать политическую партию под ключ. То есть, не просто заработать на продаже печати, устава и свидетельства, а провести съезд, запустить работу местных ячеек. Ряд лидеров этим пользуется,

– пояснил Алексей Кошель.

Некоторые парламентские партии ранее имели других владельцев. Например, монобольшинство "Слуга народа" до 2017 года называлось "Партия Решительных перемен". Еще в 2016 году ее создал Евгений Юрдыга, экс-председатель студенческого совета студгородка КПИ. Впоследствии ее переоформил на себя и переименовал ныне уже глава СБУ Иван Баканов.



Иван Баканов

Готовой партией уже была и "Голос" - до мая 2019 года она называлась "Платформа инициатив". По мнению политолога Олега Саакяна, ликвидацией партий решили заняться именно сейчас, чтобы достичь быстрого пиарного результата.

Вычистить эти все так называемые партии – дело благородное. С другой стороны, действительно, мы все эти годы существовали без этого, и сказать, что наступил какой-то момент для необходимости это сделать – нет,

– отметил Олег Саакян.

Есть более существенные проблемы с политическими партиями. В Украине почти невозможно привлечь к ответственности за теневую продажу регистрации. Политолог Владимир Фесенко объяснил, что более серьезным было бы, например, отмена партий, если они не выполняют норм закона о финансовые отчеты.

Сейчас есть государственное финансирование партий, и по этому закону они должны отчитываться: где берут деньги, откуда и на что тратят. Однако, у нас большинство партий присылают нулевые отчеты,

– отметил Владимир Фесенко.

Финансирование партий, как партий-зомби, так и реальных – это большая проблема, чем их продажа. Даже в представленных отчетах случаются подставные лица. Например, в 2018 году партию "Батькивщина" продонатила на почти 1,5 миллиона гривен кассирша супермаркета в пригороде, которая даже не знала об этом. Кроме того, финансирование политических партий чаще используют не на работу силы, а на ее платную рекламу.